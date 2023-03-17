الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار قرعة الحج السياحى 2023

الحج
الحج

يستمر المواطنون فى التقدم بأوراقهم إلى شركات السياحة لخوض قرعة الحج السياحى، واستمر تسجيل أسماء المواطنيين حتى يوم 19 أبريل، على أن تجرى القرعة يوم 30 أبريل المقبل، وستجرى قرعة الحج السياحى هذا العام على 16 ألف تأشيرة حج.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، إجراءات شركات السياحة لتنظيم موسم الحج المقبل والتى تأتى فى بدايتها، حيث تقدم الشركات طلب تنظيم الحج على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، على الورق الرسمي للشركة ممهوراً بخاتمها ويتم رفعه على الموقع بصيغة PDF مع ملءء البيانات المطلوبة، وتقوم الوزارة بإرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة على البوابة الموحدة للحج.

40 ألف جنيه جدية الحجز لبرامج الخمس نجوم.. و20 ألفًا لبرامج الاقتصادى

وأوضحت الغرفة أن مبلغ جدية الحجز لبرامج الحج السياحى 40 ألف جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الخمس نجوم، و20 ألف جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الاقتصادى أو البري، و100 جنيه عن كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحى نظير الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتودع الشركة مبالغ جدية الحجز وفقاً للبرنامج المحدد من جانبها، وذلك بالحساب رقم (1350199000000577 ) المخصص باسم قرعة الحج السياحى ببنك مصر، لافتة إلى أنه لن يسمح للشركة بالسداد بأي طريقة أخرى بخلاف السداد النقدي (إيداع لحظى).

كما ذكرت الغرفة أنه يجب على مندوب الشركة التوجه إلى بنك مصر بإذن الدفع المرفق، وذلك حتى تتم عملية الإيداع دون أي أخطاء، كما يتم الإيداع بنظام الإيداع اللحظى.

ويجب أن يتم سداد مبالغ جدية الحجز لكل شركة على حدة، وبإيصال منفصل من البنك موضحاً به رقم ترخيص واسم الشركة التى تم إيداع المبلغ لها خلال  فترة تسجيل الأسماء وفقاً لما ورد بإذن الدفع، لافتة إلى أنه يجب أن يتم الإيداع من خلال الشركات السياحية وليس المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى.

جدية الحجز شركات السياحة رسوم الحج السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار قرعة الحج السياحى 2023

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة.. 13 مايو المقبل

شعبة المخابز : نوفر الخبز المدعم وسنعمل ورديتان فى رمضان وجاهزين لشهر الصيام

الخارجية العراقية تبلغ ليبيا برغبتها بفتح سفارة العراق فى طرابلس

الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»