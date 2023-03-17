أسعار قرعة الحج السياحى 2023

يستمر المواطنون فى التقدم بأوراقهم إلى شركات السياحة لخوض قرعة الحج السياحى، واستمر تسجيل أسماء المواطنيين حتى يوم 19 أبريل، على أن تجرى القرعة يوم 30 أبريل المقبل، وستجرى قرعة الحج السياحى هذا العام على 16 ألف تأشيرة حج.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، إجراءات شركات السياحة لتنظيم موسم الحج المقبل والتى تأتى فى بدايتها، حيث تقدم الشركات طلب تنظيم الحج على موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية، على الورق الرسمي للشركة ممهوراً بخاتمها ويتم رفعه على الموقع بصيغة PDF مع ملءء البيانات المطلوبة، وتقوم الوزارة بإرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالشركة على البوابة الموحدة للحج.

40 ألف جنيه جدية الحجز لبرامج الخمس نجوم.. و20 ألفًا لبرامج الاقتصادى

وأوضحت الغرفة أن مبلغ جدية الحجز لبرامج الحج السياحى 40 ألف جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الخمس نجوم، و20 ألف جنيه للمواطن المسجل بالبرنامج الاقتصادى أو البري، و100 جنيه عن كل مواطن مسجل بقرعة الحج السياحى نظير الخدمات الإلكترونية على البوابة المصرية الموحدة للحج.

وتودع الشركة مبالغ جدية الحجز وفقاً للبرنامج المحدد من جانبها، وذلك بالحساب رقم (1350199000000577 ) المخصص باسم قرعة الحج السياحى ببنك مصر، لافتة إلى أنه لن يسمح للشركة بالسداد بأي طريقة أخرى بخلاف السداد النقدي (إيداع لحظى).

كما ذكرت الغرفة أنه يجب على مندوب الشركة التوجه إلى بنك مصر بإذن الدفع المرفق، وذلك حتى تتم عملية الإيداع دون أي أخطاء، كما يتم الإيداع بنظام الإيداع اللحظى.

ويجب أن يتم سداد مبالغ جدية الحجز لكل شركة على حدة، وبإيصال منفصل من البنك موضحاً به رقم ترخيص واسم الشركة التى تم إيداع المبلغ لها خلال فترة تسجيل الأسماء وفقاً لما ورد بإذن الدفع، لافتة إلى أنه يجب أن يتم الإيداع من خلال الشركات السياحية وليس المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى.