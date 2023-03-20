مصر في الصحف الدولية|غموض وسحر الحضارة الفرعونية.. والأقصر مقصد عالمي للسياح

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على سحر الحضارة الفرعونية القديمة لا تزال تذهل العالم بغموضها واسرارها، فضلاً عن سر استمرارها الذي لا يزال يكمن في أرض مصر، وتعتبر هذه الأسرار والألغاز جعلت مصر أرض خصبة للعلماء والفنانين والكتاب للبحث عن سر هذه الحضارة العظيمة وكيف تطورت الحياة فيها بهذه السرعة، فهي أكبر لغز في العالم حتى الآن، بالاضافة الى مدينة الأقصر التي تعد من اكبر الاماكن السياحية في مصر لما تشتهر به من آثار فرعونية ومناظر طبيعية خلابة ورحلات نيلية، ما جعلها مقصد عالميا للسياح، حيث تتمتع المدينة بمناخ دافيء في فصل الشتاء نظرا لوقوعها جنوب مصر.

غموض الحضارة الفرعونية يحول مصر لأكثر الأيقونات الملهمة

اكد موقع "امبيكتر" الدولي، ان الحضارة الفرعونية القديمة لا تزال تسحر العالم بغموضها واسرارها، فضلاً عن سر استمرارها الذي لا يزال يكمن في أرض مصر.. أقرأ المزيد



الاقصر.. أكبر متاحف العالم المفتوحة

سلطت صحيفة “كانبرا تايمز” الأسترالية، الضوء على مدينة الأقصر التي تعد من اكبر الاماكن السياحية في مصر لما تشتهر به من آثار فرعونية ومناظر طبيعية خلابة ورحلات نيلية، ما جعلها مقصد عالميا للسياح، حيث تتمتع المدينة بمناخ دافيء في فصل الشتاء نظرا لوقوعها جنوب مصر.. أقرأ المزيد



افتتاح متحف جديد لتوت عنخ آمون في الولايات المتحدة

افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية متحف آخر للملك توت عنخ آمون في مدينة أوهايو الامريكية، حيث أن تاريخ الملك الصبي توت عنخ آمون وكنوزه وسر اكتشاف مقبرته سيكون مفتوحا رسميا، لمعرفة الكثير من سكان أهاويو الأمريكي عن تاريخ الملك الفرعوني الاكثر شهرة في العالم.. اقرا المزيد



عمود السوارى من أهم مناطق الجذب للسياح

أشاد تقرير في موقع "ذا ترافل" الكندي، بأحد المعالم الأثرية الشهيرة في مدينة الإسكندرية وهو عمود السواري الروماني الأثري الذي يعرف باسم "بومبي"، بأنه من أهم مناطق الجذب للسياح في مدينة تتمتع بتاريخ عريق وتعد واحدة من أهم مدن مصر.. أقرأ المزيد

سر التجويف الضخم بالهرم الأكبر

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية إن التجويف الضخم بالهرم الأكبر لا يزال لغزا يحير العلماء.. أقرأ المزيد