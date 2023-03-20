الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

تقرير كندي: عمود السواري بالإسكندرية من أهم مناطق الجذب للسياح

عامود بومبي في الإسكندرية
عامود بومبي في الإسكندرية

أشاد تقرير في موقع "ذا ترافل" الكندي، بأحد المعالم الأثرية الشهيرة في مدينة الإسكندرية وهو عمود السواري الروماني الأثري الذي يعرف باسم "بومبي"، بأنه من أهم مناطق الجذب للسياح في مدينة تتمتع بتاريخ عريق وتعد واحدة من أهم مدن مصر.

وأشارت التقرير، إلى أنه كان هناك العديد من المدن الهلنستية التي سميت على اسم الفاتح المقدوني الإسكندر الأكبر، واليوم تعد الإسكندرية موطن كليوباترا ربما تكون أشهر مدينة استمرت في تحمل الاسم.

ولفت إلى تأسيس الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر في عام 331 قبل الميلاد ، ومنذ ذلك الحين أصبحت واحدة من أهم مدن مصر وهي ثاني أكبر مدينة اليوم.

وجاءت الإسكندرية بعد فترة مصر القديمة، إلا أنها تتمتع بتاريخ طويل من الهلنستية والبطلمية والرومانية والإسلامية، وشمل المعالم الأثرية الشهيرة مكتبة الإسكندرية ومنارة الإسكندرية إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم ، ويمكن رؤية آثارها اليوم.

ولكن الآثار القديمة اختفت تقريبًا من الإسكندرية باستثناء عمود بومبي، والمعروف إنه عمود كورنثي عملاق ، وكان يحمل في يوم من الأيام تمثالًا ضخمًا من الرخام السماقي للإمبراطور يرتدي دروعًا.

وعمود بومبي هو آخر نصب تذكاري قديم لا يزال قائماً في الإسكندرية في موقعه الأصلي، واسمها تسمية خاطئة ولا علاقة لها ببومبي (الذي حارب يوليوس قيصر للحفاظ على الجمهورية الرومانية، وخسر وفر إلى مصر  حيث تم قطع رأسه)، وقد تكون التسمية الخاطئة ناتجة عن قراءة خاطئة لنقش على العمود "ΠΟΥΠΛΙΟΣ". 

وعمود بومبي هو عمود نصر روماني تم إنشاؤه لتكريم الإمبراطور الروماني دقلديانوس في وقت لاحق، تم بناؤه بين عامي 298 و 302، وأقيم تكريما لدقلديانوس بعد أن قمع تمرد المغتصب دوميتيوس دوميتيانوس في مصر.

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