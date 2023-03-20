ذا ناشونال: التجويف الضخم بالهرم الأكبر لا يزال لغزا يحير العلماء

قالت صحيفة ذا ناشونال الناطقة باللغة الإنجليزية، أن التجويف الضخم بالهرم الأكبر لا يزال لغزا يحير العلماء.

وكشف بعض المشاركين في المسح للصحيفة تفاصيل جديدة عن الممر الجديد المكتشف وانه لا يزال هناك العديد من الاسرار لم تكتشف بعد.

قالت الصحفية في تقريرها، يقع الفراغ مباشرة فوق المعرض الكبير للهرم الأكبر ، وهو الممر الطويل الضيق الذي يستخدمه زوار الهرم للوصول إلى غرفة الملك ، وهي واحدة من أربع غرف قابلة للعرض داخل الهيكل.

و"الفراغ الكبير" ، الاسم الذي أطلقه العلماء عليها، مغطى بالصخور ، لذلك لا يمكن الوصول إليه ماديًا، ومع ذلك ، من خلال عمليات المسح غير الغازية، تم الإبلاغ عن أن حجمه يبلغ عدة مئات من الأمتار المكعبة ، وفقًا لما قاله أحد المتخصصين المشاركين في مسح واسع النطاق للآثار القديمة لصحيفة.

وتم اكتشافه في عام 2017 ، بعد عام واحد من اكتشاف فراغ أصغر اتضح أنه الممر المخفي الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ومنذ اكتشافه ترك الفراغ الكبير غير مدروس إلى حد كبير بسبب موقعه في وسط الهرم.

قال سيباستيان بروكورور من اللجنة الفرنسية للطاقات البديلة والطاقة الذرية لصحيفة ذا ناشيونال إن وظيفته تظل لغزا بالنسبة لأولئك الذين درسوه.

واستخدمت البعثة أحدث التقنيات لمحاولة فك رموز كيفية بناء الأهرامات وكيف تمكنوا من البقاء واقفة لفترة طويلة ، وهي أسئلة ظلت بلا إجابة بعد ثماني سنوات من عمليات المسح.

وقال بروكورور: "سبب تركيزنا على الفراغ الآخر الأصغر ، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا ، هو أنه أقرب إلى سطح الهرم ، مما يجعل استكشافه ودراسته أسهل بلا حدود". "الفراغ الكبير موجود في عمق الهرم ، مما يجعل القياسات أكثر صعوبة."

قالت الدكتورة سليمة إكرام ، عالمة المصريات الشهيرة ، لصحيفة ذا ناشونال: "لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه من هذا النصب المذهل ، على الرغم من حقيقة أنه كان موضع اهتمام لآلاف السنين، والتكنولوجيا الحديثة هي حقًا الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها اختراق أسرارها. إنه حقًا لغز ثلاثي الأبعاد ".

واعتقد بعض أعضاء الفريق أنه قد يكون هناك صلة بين الفراغين على حد سواء ، وأعربوا عن أملهم في أنه من خلال دراسة واحدة يسهل الوصول إليها أولاً ، يمكن أن توفر مزيدًا من المعلومات حول الفراغ الأكبر ولم يتم العثور على مثل هذا الاتصال حتى الآن.