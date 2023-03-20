سعر الدولار اليوم الاثنين 20-3-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20-3-2023 استقرارًا في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

يقدم «الدستور»، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين بعد تصدره محركات البحث على «جوجل»، حيث بلغ سعره نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

انخفضت سعر عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، مقابل الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم لتبلغ نحو 28,207.30 دولار، كما شهدت عملة البيتكوين خلال الفترة الماضية تذبذب وعدم استقرار في سعرها مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار خلال منتصف التعاملات في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.75 جنيه للشراء

-30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء

-30.90 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 في سوق دمشق، ليسجل نحو 7475 ليرة للشراء، و7525 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7660 ليرة للشراء و7710 ليرة للبيع، كما سجل في الحسكة نحو 7650 ليرة للشراء و7700 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجل سعر الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023، استقرارًا أمام الدولار في منتصف التعاملات ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,945.93ليرة لبنانية في السوق السوداء، حيث بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام الدولار منذ عام 2019، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.