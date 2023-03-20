الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20 مارس 2023 فى البنوك المصرية

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليًا في ظل ارتفاع أسعار الصرف عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول الأجنبية والذي صدر في شهر أكتوبر الماضي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية

تختلف أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي تحدث باستمرار داخل البنوك وشركات الصرافة، وهي كما يلي:

سعر العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي في عمليات الشراء نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

قدر اليورو الأوروبي بنحو 32.67 جنيه للشراء و 32.78 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 37.17 جنيه للشراء و 37.29 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الريال السعودي إلى 8.21 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي 100.42 جنيه للشراء و 100.77 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد 19-3-2023 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى البنوك المصرية


أسعار العملات في البنك الأهلي

سجل الدولار الأمريكي في عمليات الشراء نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

قدر اليورو الأوروبي بنحو 32.61 جنيه للشراء و 32.96 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 37.21 جنيه للشراء و 37.63 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و 8.21 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي 96.87 جنيه للشراء و 100.54 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.37 جنيه للشراء و 8.39 جنيه للبيع.

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لو فاتك التريند| سعر الذهب والدولار يتصدران

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 أسعار العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي في عمليات الشراء نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قدر اليورو الأوروبي بنحو 32.76 جنيه للشراء و 33.07 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 37.37 جنيه للشراء و 37.75 جنيه للبيع.

وصلت قيمة الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

استقر الدينار الكويتي 98.09 جنيه للشراء و 100.96 جنيه للبيع.

وصل الدرهم الإماراتي إلى 8.41 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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