إصابة مجند سقط من القطار بمزلقان قرية بهبيت بالعياط

أصيب مجند إثر سقوطه من القطار بمزلقان قرية بهبيت بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من القطار بمزلقان قرية بهبيت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وبالفحص تبين سقوط مجند من القطار مما نتج عنه إصابته، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.