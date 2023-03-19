السفير أحمد أبو زيد: السياسة الخارجية المصرية تتسم بالديناميكية

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنّ التحالفات تتغير، فهناك مرحلة تتقارب فيها مصر مع عدد كبير من الدول، وعلاقة شراكة تنشأ بين مصر واليونان وقبرص، وهناك علاقة شراكة جرى الإعلان عنها مع دولة الهند، مشددًا على أن السياسة الخارجية المصرية تتسم بالديناميكية.

وأضاف أبو زيد، خلال حواره ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنّ مصر تتابع القوى العظمى البازغة والدول التي تزداد أهميتها في المسرح الدولي والإفريقي والآسيوي والأوروبي، وتؤسس علاقاتها على أسس راسخة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه كلما اتسمت السياسة الخارجية للدولة بهذا القدر من الحركة والمرونة كلما كانت القدرة على تلبية مصالح الدولة والحفاظ على أمنها القومي، وهناك حرص من جانب وزير الخارجية سامح شكري وقيادات الوزارة على التشاور وعقد جلسات تشاورية كلما برزت قضية من القضايا وتحديد مصالح مصر من خلال مجموعات عمل ترفع توصيات إلى قيادة وزارة الخارجية، وهذه التوصيات يتم بحثها جيدا ثم ترفع توصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.