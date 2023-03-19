وزيرة الهجرة: الجالية الأرمنية في أمريكا لديهم رغبة حقيقية للاستثمار في مصر

قالت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنها تعتمد خلال جولاتها الخارجية على تنفيذ مجموعة من الأهداف، مشيرة إلى أنها خلال جولتها للولايات المتحدة تستهدف لقاء الجالية المصرية بعد أن اجتمعت بهم افتراضيا.

وأضافت السفيرة سها جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن جولتها بالولايات المتحدة شملت اجتماع مع المستثمرين لعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما حرصت على الاجتماع مع الجالية الأرمنية ضمن مبادرة العودة للجذور.

وتابعت: “هناك اجتماع مع المستثمرين لعرض الفرص المتاحة في مصر، والجالية الأرمينية من أقوى الجاليات في كاليفورنيا ولديهم رغبة حقيقية للاستثمار في مصر، كما أننا نحرص على إنشاء صندوق لصغار المستثمرين من المصريين في الخارج للاستثمار في البورصة”.