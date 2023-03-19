رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023| كل ماتريد معرفته

مازال البحث مستمر على رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023، ويزداد تساؤل الكثير من خريجي الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية وشهادة الثانوية العامة وما يعادلها في جمهورية مصر العربية، عن خطوات التقديم في معهد ضباط الصف للمعلمين، تزامناً مع إعلان معهد ضباط الصف عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة.

في إطار ما يقدمه الدستور للمتابعين نستعرض لكم خلال السطور التالية، رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023 والأوراق المطلوبة.

رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023



يستطيع خريجو الشهادة الإعدادية و الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية وما يعادلها التقديم في معهد ضباط الصف للمعلمين من خلال الرابط الرسمي:

https://tagcand.mod.gov.eg

موعد التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التقدم لمعهد ضباط الصف للدفعة الجديدة 2023 عبر الموقع الإلكتروني، والذي كان من يوم 16 شهر مارس ويتم سحب ملفات التقديم من منطقة التجنيد اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 من شهر أبريل 2023 المقبل و يبلغ قيمة الملف المادية 300 جنيه.



الأماكن التي يتم سحب الملفات للتقديم



يتم سحب ملفات التقديم بمعهد الضباط المعلمين من خلال الأماكن التالية:



أولا- مجمع خدمات المواطنين بالتجنيد بحلمية الزيتون.

ثانياً- مناطق التجنيد والتعبئة في محافظات مصر.

مصاريف الدراسة في معهد ضباط الصف للمعلمين 2023

بلغ مصاريف الدراسة في معهد ضباط الصف للمعلمين، نحو 2000 جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه تأمين.

شروط التقديم في معهد ضباط الصف للمعلمين 2023



1- لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية

2- لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

3- لابد أن يكون لائق طبياً وعسكرياً

4- لابد أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 15 سنة ولا يزيد عن 25 سنة

5- لا يكون المتقدم متزوجاً أو سبق له الزواج ولا يتزوج خلال فترة الدراسة

6- لا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

7- لا يقل مجموعه عن 60% من مجموع الدرجات

8- يشترط اجتياز المتقدم اختبارات اللياقة البدنية وكذلك الاختبارات الثقافية والمهنية والنفسية وكشف.

9- لا يتم قبول المتطوعين الذين سبق فصلهم من قب لاي سبب

10- موافقة من المخابرات الحربية والإستطلاع على تطوعه بالقوات المسلحة

11- لابد من موافقة ولي الأمر

الأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد ضباط الصف المعلمين 2023



1- صورة من الشهادة الإعدادية المعتمدة ويقدم الأصل عند الالتحاق.

2- شهادة الميلاد الممكنة حديثة الإصدار

3- صورة من بطاقة الرقم القومي

4- مستخرج رسمي مختوم ومعتمد.

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