الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع التقديم للتطوع 2022 وشروط التطوع في الجيش

الجيش المصري
الجيش المصري

رابط موقع التقديم للتطوع 2022.. تساؤلات تدور في أذهان الشباب وأولياء الأمور حول معرفة الرابط الرسمي للتقديم للتطوع في الجيش المصري للعام الحالي 2022، وذلك بالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، وكثرت عمليات البحث عن التفاصيل الكاملة عن التطوع في الجيش خلال الأونة الأخيرة، وذلك بالتزامن مع اقتراب ميعاد سحب الملف للمتقدمين وفتح باب التقديم في المعهد.

ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي شروط التطوع في الجيش المصري 2022 ورابط موقع التقديم للتطوع.

رابط موقع التقديم للتطوع 2022

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شروط التطوع في الجيش المصري 2022

قامت القوات المسلحة بتحديد شروط التطوع في الجيش في عام 2022، وجاءت كالآتي:

  1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس.
  2. يشترط أن لا يكون المتقدم متزوجًا، أو سبق له الزواج.
  3. غير مسموح للمتطوع في الجيش الزواج، إلا بعد انتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح.
  4. يشترط أن يكون المتقدم في الجيش حسن السير والسلوك.
  5. يجب أن يكون المتقدم للتطوع في الجيش لائق طبيًا.
  6. يشترط أن يجتاز المتقدم الاختبارات الخاصة بالقبول.
  7. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا وأن لا يزيد عن 25 عامًا.
  8. بالنسبة للمتطوعين الأدلاء “قصاصي الأثر” يشترط أن لا يقل العمر عن 17 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة، وقت الالتحاق.
  9. يشترط موافقة ولي الأمر في حالة كان المتقدم أقل من 18 سنة.
  10. يجب أن لا يقل مجموع المتقدم عن 60% في الشهادة الإعدادية.
  11. يقبل الشباب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والمهنية والرياضية.
  12. يشترط أن يكون طول المتقدم أزيد من 165 سنتيمترًا.
  13. يشترط أن لا يكون المتقدم للتطوع في الجيش متخلفًا عن الخدمة العسكرية “التجنيد”.
  14. يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له الحصول على “غير لائق طبيًا” في آداء الخدمة العسكرية.
  15. يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له الفصل من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأي سبب من الأسباب.
  16. يشترط أن يكون المتقدم للتطوع كـ قصاص أثر لصالح قوات حرس الحدود، من سكان محافظتي أسوان أو قنا، والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.
  17. بالنسبة للتطوع كـ قصاص أثر لصالح قوات حرس الحدود، يقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية والمهنية والرياضية وراسبي الإعدادية الحاصلين على الشهادة الإبتدائية، على أن يكون ملم بالقراءة والكتابة.

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رابط موقع التقديم للتطوع 2022 رابط موقع التقديم للتطوع الشباب الرابط الرسمي للتقديم للتطوع يعاد سحب الملف

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وائل لطفي

تروللى الخير

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