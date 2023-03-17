رابط موقع تقديم التطوع في الجيش 2023 وفقا للبيان الرسمي.. والمواعيد

رابط موقع تقديم التطوع في الجيش 2023 وفقا للبيان الرسمي، من الكلمات المفتاحية التي تصدرت محركات البحث خاصةً «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إعلان قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة سواء الحاصلين علي الشهادة الاعدادية وما يعادلها (الأزهرية - المهنية- الرياضية).

ولذلك ترصد “الدستور” خلال التقرير التالي رابط موقع تقديم التطوع في الجيش 2023 وفقا للبيان الرسمي، ومواعيد وشروط التقديم والمستندات المطلوبة عند التقديم.

شروط تقديم التطوع في الجيش 2023

الشرط الأول: الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها ( الأزهرية / المهنية / الرياضية ).

الشرط الثاني: أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%، وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الابتدائية – راسبى الإعدادية – الإعدادية ( درجة النجاح فقط ).

الشرط الثالث: مواليد محافظتى ( قنا / أسوان ) والمناطق الصحراوية.

الشرط الرابع: أن لا يقل السن عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام فى أول يناير 2024 ولا يقل عن 17 عام للقصاص الأثر، وأن لا يقل الطول عن 170 سم.

الشرط الخامس: المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.

الشرط السادس: ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

الشرط السابع: اجتاز جميع الاختبارات المقررة، واستيفاء البيانات المطلوبة.

الشرط الثامن: ألا يكون متخلفا عن التجنيد أو غير لائق طبى للخدمة العسكرية أو سبق رفته من أي خدمة حكومية.

رابط تقديم التطوع في الجيش 2023 وفقاً للبيان الرسمي

يستطيع الطلاب والطالبات تسجيل البيانات المطلوبة على رابط موقع تقديم التطوع في الجيش 2023 “موقع إدارة التجنيد والتعبئة” على الرابط الرسمي التالي:(https://tagcand.mod.gov.eg).

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

بدأ الطلاب والطالبات في التقديم للتطوع في الجيش لعام 2023، من يوم 15 مارس 2023، وحتى يوم 4 يونيو 2023، ثم طباعة نموذج طلب الالتحاق من خلال رابط موقع تقديم التطوع في الجيش 2023 الرسمي اضغط هنــــــــــــــــــا

المستندات المطلوبة عند تقديم التطوع في الجيش 2023

المستند الأول: يجب إحضار صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة.

المستند الثاني: ضرورة إحضار أصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل ( الإستمارة أو الشهادة ) عند الالتحاق.

المستند الثالث: يجب إحضار شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار موضحاً بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 سنة.

المستند الرابع: ضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمضى على استخراجها أكثر من ثلاثة شهور وصورة منها.

المستند الخامس: يجب إحضار عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه سن 15 سنة.

المستند السادس: ضرورة إحضار عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة (سارية).

المستند السابع: يجب إحضار عدد 8 صورة فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان.

المستند الثامن: ضرورة إحضار صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد.

المستند التاسع: يجب إحضار أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين ( بالمدارس / المعاهد/ الكليات ).

المستند العاشر: ضرورة إحضار صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

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