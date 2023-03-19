مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 مارس 2023 فى محافظات مصر

أيام معدودة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ويشغل بال المسلمين في جميع محافظات مصر معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 مارس 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، ويحرص الكثير منهم على الانتظام في الصلاة، وأداء الصلوات الخمسة.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 مارس 2023 في محافظات مصر

تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 مارس 2023، في محافظة القاهرة وفي كل من: (محافظة الإسكندرية ومحافظة المنصورة ومحافظة قنا ومحافظة أسوان).

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأحد في محافظة القاهرة وبعض من محافظات مصر ومدن مصر:

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الأحد 19 مارس

وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 19 مارس 04:35 ص

موعد اذان الظهر 12:03 ظهرًا

موعد اذان العصر 3:29 م

موعد اذان المغرب اليوم الأحد 19 مارس 6:05 م

موعد اذان العشاء اليوم الأحد 19 مارس 7:22 م

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 مارس فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجراليوم الأحد 19 مارس 4:39 ص

موعد اذان الظهر 12:08 ظهرًا

موعد اذان العصر اليوم الأحد 19 مارس 3:35 م

موعد اذان المغرب 6:10 م

موعد اذان العشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة فى المنصورة

وقت صلاة الفجر 4:34 ص

موعد اذان الظهر 12:03 ظهرًا

موعد اذان العصر 3:29 م

موعد اذان المغرب 06:04 م

موعد اذان العشاء 7:22 م

مواعيد الصلاة في قنا اليوم الأحد 19 مارس

وقت صلاة الفجر 4:32 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصراليوم الأحد 19 مارس 3:23 م

وقت صلاة المغرب 5:59 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 مارس فى أسوان