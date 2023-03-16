الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كم يوم باقي على رمضان 2023؟ وأبرز الأدعية المستجابة

رمضان 2023
رمضان 2023

كم يوم باقي على رمضان 2023 سؤال تدوال في الساعات الأخيرة من قبل الكثير إستعداداً لشهر رمضان المعظم، وتزامناً مع اهتمام الكثير من المسلمين لمعرفة موعد أول يوم رمضان لعام 2023، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كم يوم باقي على رمضان 2023، وأبرز الأدعية بحلول شهر رمضان 2023.

كم يوم باقي على رمضان 2023

وسيحين موعد أول يوم رمضان لعام 2023 ، يوم الخميس الموافق يوم 23 مارس 2023، طبقا لما أعلن عنه المعهد القومي بالبحوث الفلكية ، وذلك انتظارًا لما سوف تعلنه دار الإفتاء المصرية في يوم التاسع والعشرين في شهر شعبان الجاري، ويعد هو يوم الرؤية.

عدد ساعات صيام أول أيام رمضان 2023

ويصوم جميع المسلمون في مصر بتمام الساعة 13 ساعة و39 دقيقة، وستكون هذه المدة هي الأقصر بعدد ساعات الصوم.

ويذكر أن باقي 7 أيام على موعد أول يوم رمضان لعام 2023.

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“اللهم اجعلني فيه من المستغفرين” أدعية بحلول شهر رمضان 2023

  • اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي لرَمَضَانَ، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي، وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا ، اللَّهُمَّ اجعلْ صِيامي فِيهِ صِيامَ الصَّائمين، وقيامِي فِيهِ قِيامَ القَائمين، ونبّهني فِيهِ عَنْ نَومةِ الغَافلين، اللَّهُمَّ قوِّني فِيهِ عَلى إقامةِ أمرِكَ، وأذِقني فِيهِ حَلاوةَ ذِكركَ، وأوزعني فِيهِ لأداءِ شُكرِكَ بكَرَمِكَ، واحفَظْني فِيهِ بحفظِكَ وسَترِكَ يا أبصَرَ النَّاظِرين.
  • اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقرَّبين، برأفتك يا أرحم الراحمين.
  • اللَّهُمَّ أعِنْي عَلى مَرضاتِكَ، وأعِنْي عَلى الصِّيامِ والقيامِ وإطعامِ المَساكين والأيتام، واجعَلْني اللَّهُمَّ فِيهِ مِنَ المُستَغفرين، وأدخلْني اللهمَّ في رَحمةِ أوَّلِه، واكتب لِي مغفرةَ أوسَطِه، واكتبني اللَّهُمَّ مِن النَّاجينَ في آخِره، وصلَّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
  • اللهم ارزقنا شهر رمضان المبارك واجعلنا من توكلنا عليك اللهم اجعلنا رابحينك اللهم اجعلنا قريبين منك برحمتك يا رحيم من الدنيا والآخرة رفقائهم.
  • اللهم مع حلول شهر رمضان اغفر لنا ارواحنا وموتانا شبابنا وكبارنا ذكورا وإناثا وشهودنا وغيابنا.
  • اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم اغفر لي وارحمني واغفر لي واغفر لي، اللهم احفظني واكتب لي الخير يا رب العالمين واحفظني من الشر والمعاصي يا رحيم في الدنيا ورحيم في الآخرة.
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