كم يوم باقي على رمضان 2023؟ وأبرز الأدعية المستجابة

كم يوم باقي على رمضان 2023 سؤال تدوال في الساعات الأخيرة من قبل الكثير إستعداداً لشهر رمضان المعظم، وتزامناً مع اهتمام الكثير من المسلمين لمعرفة موعد أول يوم رمضان لعام 2023، يرصد لكم موقعنا “الدستور” كم يوم باقي على رمضان 2023، وأبرز الأدعية بحلول شهر رمضان 2023.

كم يوم باقي على رمضان 2023

وسيحين موعد أول يوم رمضان لعام 2023 ، يوم الخميس الموافق يوم 23 مارس 2023، طبقا لما أعلن عنه المعهد القومي بالبحوث الفلكية ، وذلك انتظارًا لما سوف تعلنه دار الإفتاء المصرية في يوم التاسع والعشرين في شهر شعبان الجاري، ويعد هو يوم الرؤية.

عدد ساعات صيام أول أيام رمضان 2023

ويصوم جميع المسلمون في مصر بتمام الساعة 13 ساعة و39 دقيقة، وستكون هذه المدة هي الأقصر بعدد ساعات الصوم.

ويذكر أن باقي 7 أيام على موعد أول يوم رمضان لعام 2023.

“اللهم اجعلني فيه من المستغفرين” أدعية بحلول شهر رمضان 2023