الخريطة البرامجية لإذاعة نغم FM خلال شهر رمضان 2023

أعلن راديو نغم FM عن خريطة المحتوى الرمضاني والمقرر بثه عبر أثير الإذاعة خلال شهر رمضان المقبل 2023 .

حيث أعلن القائمين على شبكة إذاعة راديو نغم FM عن الخريطة البرامجية خلال شهر رمضان المقبل، والتي ضمت برامج متنوعة بين الغناء والدراما وبرنامج أسبوعي وحملت الخريطة البرامجية لاذاعة نغم FM شعار رمضان أيامه حلوة.

وجاءت خريطة راديو نغم FM في رمضان 2023 كالآتي:

برنامج ساعة طرب ويذاع في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا ولمدة ساعة طوال أيام الأسبوع مع اغاني دار الأوبرا.

برنامج معلومة مش عامة من تقديم الإعلامي كمال ماضي ويذاع طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء.

برنامج رمضان ويانا وهو برنامج يومي يذاع طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان ويتناوب على تقديمه عدد من المذيعين كالتالي يوم الثلاثاء يقوم بتقديمه الإعلاميتين شافكي المنيري وإنجي أنور ويقوم بتقديمه يوم الخميس من كل أسبوع هدير ابو زيد ومروة عمر ويقدم يوم الأحد من كل أسبوع محمد بكر وإيناس ثروت ويوم الجمعة من كل أسبوع يقدمه عماد إسماعيل و اميرة نور ويقدم البرنامج يوم السبت من كل أسبوع وئام وجدي و نيرة شريف اما يوم الأربعاء فيقدم برنامج رمضان ويانا الإعلاميين محمد سويلم ومي أنور و يذاع برنامج رمضان ويانا يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساء خلال شهر رمضان المقبل.

كما تضمنت خريطة برامج إذاعة نغم FM أيضًا برنامج الصبح الخير تقديم كلا من سما سعيد وعمرو عصام و يذاع البرنامج يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

برنامج ساعة طرب

برنامج معلومة مش عامة

برنامج رمضان ويانا