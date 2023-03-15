الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

متطوعة في «حياة كريمة»: جهود مضاعفة لإسعاد البسطاء قبل حلول رمضان

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت نهى ممدوح، إحدى المتطوعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة إن هناك جهودا مضاعفة تبذلها المبادرة الرئاسية لإسعاد أهالينا البسطاء في القرى الأكثر احتياجا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضافت ممدوح: “نحرص أن نقدم كل ما هو يدعم الأسر البسيطة فهناك أسر مستحقة كثيرة ودعمها أمر واجب علينا؛ لإسعادهم والتخفيف عليهم من الأعباء الاقتصادية العالمية”.

وتابعت: المبادرة الرئاسية تقدم إعانات كثيرة للأسر البسيطة طوال العام ولكن يتم تكثيفها قبل حلول وأثناء شهر رمضان فيتم توزيع الشنط الغذائية، لافتة إلى أن مكونات شنطة رمضان التي توزعها المبادرة الرئاسية، "٢ كيلو رز، و٢ كيلو سكر، و٤ أكياس مكرونة (الكيس ٤٠٠ جرام)، وكيس فول (٥٠٠ جرام)، وكيس لوبيا (٥٠٠ جرام)، و٧٥٠ مل زيت، و١٠٠ جرام شاي).

وأكدت أننا نشعر حقا أننا كتف في كتف، معقبة أن عملها المقرب من الأسر البسيطة استطاع أن يغير في شخصيتها وأن يدعمها نفسيا، مشيرة إلى أن التطوع يفرق نفسيا مع المتطوعين وليس تحقيق فائدة للأسر المستحقة وحسب.

وأشادت بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة قائلة إنها استطاعت أن تحقق فارقا كبيرا ونهضة وتنمية في المناطق الأكثر احتياجا.

حياة كريمه الأسر المستحقة برج العرب الإسكندرية توزيع شنط رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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