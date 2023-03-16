«رمضان 2023».. تعرف على دور هالة صدقى فى مسلسلين «جعفر العمدة» و«سره الباتع»

يتبقي أيام قليلة وتبدأ القنوات في عرض الأعمال الدرامية للمارثون الرمضاني 2023، والتي شارك بها العديد من النجوم والنجمات الكبيرة والشباب والوجوه الجديدة.

وتشارك الفنانة الكبيرة هالة صدقى بعملين، وهما «جعفر العمدة»، و«سره الباتع»، ليتم عرضهما فى الموسم الرمضاني 2023، وتخوض دورها الأساسي في المسلسل الأول أما العمل الثانى تظهر كضيفة شرف.

جعفر العمدة: وصيفة أم محمد رمضان

انتهت الفنانة هالة صدقي، من تصوير مشاهدها في مسلسل "جعفر العمدة"، وتجسد شخصية الحاجة “وصيفة” والدة محمد رمضان، وهي سيدة شعبية، ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر قنوات "CBC "و"MBC" بالتزامن مع المنصات الإلكترونية.

سره الباتع: دور شرفي في الملحمة شعبية

وتشارك النجمة هالة صدقي في مسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني، وتظهر خلال العكل الدرامى بشخصية فلاحة تقف أمام الاحتلال الفرنسي، وهو دور شرفي في الملحمة شعبية المختلفة على الدراما المصرية.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحي، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبي.

أبطال مسلسل سره الباتع رمضان 2023

يشارك في بطولة مسلسل سره الباتع عدد ضخم من النجوم منهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وحسين فهمي ومحمود قابيل وصلاح عبد الله وأحمد عبد العزيز وهالة صدقي والمسلسل من تأليف وإخراج خالد يوسف ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي.