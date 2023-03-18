فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال بعد تعادل الهلال وصن داونز، هو ما يهم جماهير المارد الأحمر، والتى عاد اليها الأمل، والذى كان صعب قبل مواجهة بطل جنوب أفريقيا مع الهلال على أرضه ووسط جماهيره.

وتعادل صن داونز الجنوب أفريقي مع الهلال السودانى بهدف لكل فريق فى مباراة الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دورى الأبطال، فى مباراة أهدر فيها الهلال ضربة جزاء فى نهاية المباراة.

ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة الهلال السودانى فى دورى الابطال 2023

صن داونز الجنوب أفريقي برصيد 11 نقطة الهلال السودانى برصيد 10 نقاط الاهلى المصرى برصيد 7 نقاط القطن الكاميرونى برصيد 0 نقطة

فرص صعود الأهلي لربع نهائى دورى الابطال 2023

يمتلك الأهلي فرصة واحدة للصعود لربع نهائى دورى ابطال افريقيا رفقة صن داونز الذى تأهل رسميًا قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة، عن طريق تحقيق الفوز على الهلال السودانى بنتيجة هدف نظيف، لأنه فى هذه الحالة سيتساوى الاهلى مع الهلال فى عدد النقاط، وسيصبح لكل منهما 10 نقاط، فيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، والتى سيتساوى فيها الفريقان بعدما حقق الهلال الفوز على الأهلى بهدف فى مباراة الجولة الثانية، ليتم بعدها الاحتكام لفارق الأهداف والتى سيتفوق فيها الأهلى.

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى فى مباراة الحسم بدورى الأبطال 2023

يحل الهلال السودانى ضيفًا على الاهلى يوم السبت الأول من أبريل القادم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة دورى الابطال الافريقى، وتنقل المباراة عبر قنوات بى إن سبورتس على الهواء مباشرًا.

الأهلى يطلب تأجيل مباراة المصرى فى كأس الرابطة 2023

طلب الأهلى رسميًا من رابطة الأندية تأجيل مباراة المصرى فى دور الـ 16 بالبطولة، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة توقف الدورى، حيث يغيب عن الأهلى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام «7 لاعبين» ؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.