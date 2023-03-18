الأهلى يطالب بتأجيل مباراة المصرى فى كأس الرابطة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، بيانًا رسميًا، طالب فيه رابطة الأندية بتأجيل مباراته أمام المصري في كأس الرابطة.

وقال الأهلي، في بيان: "أرسلت إدارة النادي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري، وذلك عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها".

وأضاف: "قد تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم".

وتابع: "كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.. تأتي كل هذه الغيابات عن صفوف فريق الأهلي. في الوقت الذي يتمتع فيه غالبية المنافسين في ذات البطولة بتواجد كافة عناصرهم. وهو ما يتعارض مع كل قواعد العدالة".

ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي والمصري البورسعيدي، يوم الإثنين السابع والعشرين من مارس الجاري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.