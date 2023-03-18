صن داونز يعيد الأهلى لدورى الأبطال بالتعادل مع الهلال السودانى 1/1

تعادل فريق الهلال السوداني، وضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (الجوهرة الزرقاء)، بأم درمان، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا (موسم 2022/2023).

افتتح خوليسو موداو، التسجيل لصن داونز، في الدقيقة 67، قبل أن يتمكن الهلال، من إدراك التعادل، في الدقيقة 72، من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع صن داونز – المتأهل سلفًا إلى ربع النهائي – رصيده إلى 11 نقطة، في صدارة المجموعة، بينما رفع الهلال، رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الثاني.

وأحيت تلك النتيجة، آمال الأهلي، بشكل كبير، في نيل بطاقة التأهل الثانية للدور ربع النهائي عن تلك المجموعة.

ويحتل الأهلي، المركز الثالث برصيد 7 نقاط، حيث يحتاج الفريق الأحمر، للفوز على الهلال، في مباراة الجولة السادسة التي ستقام بالقاهرة، بنتيجة هدف نظيف على أقل تقدير، من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي.

وجاءت المباراة، قوية في أغلب فتراتها، وشهدت العديد من الفرص الضائعة، من جانب كلا الفريقين.

وكان الهلال، قد بدأ مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: على أبوعشرين

خط الدفاع: أيمورو إبراهيم، محمد أحمد إرنق، عثماني ضيوف، الطيب عبدالرازق

خط الوسط: موفق صديق، والي الدين خضر، أبوعاقلة عبدالله، فابريس نجوما

خط الهجوم: ليليبو ماكابي – محمد عبدالرحمن

بينما بدأ صن داونز، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: خوليسو موداو، برايان أونيانجو، موثوبي مافالا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، سيمبا زواني، نوي مايميا، مارسيلو أليندي، كاسيوس مايلولا

خط الهجوم: بيتر شالوليلي

مجريات الشوط الأول

الدقيقة العاشرة، شهدت أولى المحاولات لفريق الهلال، بعد انطلق الكونغولي ماكابي ليليبو، منفردًا بمرمى صن داونز، ليصوب تصويبة تصدى لها الحارس رونوين ويليامز.

الدقيقة الحادية عشرة، الهلال يهدر فرصة التقدم، من كرة رأسية جاءت من ركنية تصدى لها حارس صن داونز.

وواصل الفريق الأزرق، هجماته ليهدر فرصة ثالثة في الدقيقة 13، بعد انطلق ليليبو، المنفرد بالمرمى، ليسدد كرة ضعيفة، تصدى لها حارس صن داونز.

مجريات الشوط الثاني

الدقيقة 46

أهدر صن داونز فرصة محققة بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الهلال، قبل أن تمر الكرة إلى ركلة مرمى

الدقيقة 48

انطلاقة من تيبوهو موكوينا، من ناحية اليمين ليسدد كرة قوية لكنها مرت بعرض الملعب، لتضيع فرصة أخرى محققة للتسجيل.

الدقيقة 53

الهلال يهدر فرصة لتسجيل التقدم عبر ليليبو داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع صن داونز يتدخل وينقذ الموقف

وفي الدقيقة 67، تمكن صن داونز، من افتتاح التسجيل عبر خوليسو موداو، في الدقيقة 67، بعد تسديدة من ركلة حرة مباشرة نفذها أوبري موديبا، ليتصدى لها على أبوعشرين وتسقط الكرة من يده لتجد موداو الذي يتابعها ويضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 72، تمكن الهلال، من إدراك التعادل عبر محمد عبدالرحمن، مستغلًا هفوة من رونوين ويليامز، حارس صن داونز الذي فشل في التعامل مع تمريرة من زميله المدافع سيفو موبولي، ليتمكن مهاجم الهلال من وضع الكرة في الشباك بسهولة.

الدقيقة 82، انطلق ليليبو، من ناحية اليمين، ليراوغ الدفاع ويسدد كرة قوية لكنها علت عارضة حارس صن داونز.

الدقيقة 89

حصل الهلال، على ركلة جزاء، بعد تعرض لاعبه ياسر مزمل للعرقلة داخل المنطقة.

وتقدم أطهر الطاهر، لتسديد الركلة لكن حارس رونوين ويليامز تصدى لها ليحرم الهلال من التقدم، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واستمرت المحاولات في الدقائق الأخيرة لكن دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.