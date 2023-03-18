منظومة أمنية متكاملة تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناع لتأمين مشروعات طلعت مصطفى (فيديو )

◄ آلاف الكاميرات تغطي أرجاء «مدينتي» لتحقيق أقصى درجات الأمان .. وتسهم في القبض علي لصي «فيلا صلاح» خلال ساعات

تولي مجموعة طلعت مصطفى أهمية قصوى لمنظومة تأمين مشروعاتها المختلفة، وتضع هذا الأمر على رأس أولوياتها في جميع المجتمعات العمرانية التي تقوم بتنفيذها، ومن بينها "مدينتي" التي تصل فيها أعداد كاميرات المراقبة لأكثر من 6500 كاميرا - حتى الآن - تغطي جميع أرجاء المدينة لتحقيق أقصى درجات الأمان للسكان.

وتتبع طلعت مصطفى أحدث النظم والتقنيات الذكية في تأمين المنشئات والأفراد من خلال مركز التحكم والبيانات «داتا سنتر» المرتبط بعدد كبير من كاميرات المراقبة المنتشرة في كل شوارع مدينتي، وتعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي لرصد أي مشكلات والتعامل معها مباشرة، لتوفير أعلي معايير الأمان للسكان، كما تشرف على أنظمة إدارة وتشغيل كل المرافق بالمدينة .

وتتميز منظومة كاميرات المراقبة في مدينتي بأنها تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، وهي الأحدث في العالم، وتمتلك تقنية تحديد ملامح الوجه (facial recognition ) والتعقب، وتبرز صورًا وفيديوهات على درجة عالية من النقاء بالساعة والتاريخ، فضلًا عن ربط جميع كاميرات المراقبة بغرفة تحكم ومراقبة مركزية "داتا سنتر" تعمل على مدار الساعة لتحليل الصور والبيانات التي تتلقاها من الكاميرات لضمان توفير أقصى درجات التأمين لقاطني المدينة وزائريها.

وقد نجحت منظومة كاميرات المراقبة بمدينتي في كشف لغز سرقة فيلا نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال ساعات قليلة من الابلاغ عن سرقتها. وفور إخطار أمن المدينة بالواقعة، قامت "غرفة المراقبة والتحكم" بتحديد المترددين بالقرب من الفيلا المذكورة ورصدت خط سير المشتبه فيهما، وتابعت تحركاتهما لحظة بلحظة في المدينة من خلال الاستعانة بتقنية تحديد ملامح الوجه والتعقب، فيما أبرزت الكاميرات الذكية صورًا وفيديو على درجة عالية من النقاء للمتهمين بالساعة والتاريخ.

وقد برهن ذلك على ان الاستثمار في المجال الأمني من خلال أحدث التقنيات قد اعتمد نظامًا أمنيًا في مدينتي لا يمكن اختراقه دون رصد واضح، وبما يحقق أقصى درجات الأمان للسكان ويسهم في تحقيق نتائج ايجابية وسريعة لإنجاز العدالة وأيضًا تحقق أهم عنصر في الأمن وهو الضبط السريع لأي متهم بأدلة دامغة وهو ما وفرته منظومة الكاميرات الذكية في مدينتي.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن تحديد هوية مرتكبي واقعة سرقة فيلا محمد صلاح، وتبين أنهما شخصان مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ (2) مارس الجارى. وأكد بيان وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم ضبط كل المسروقات.