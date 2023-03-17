السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«حكاية أكلة بشهر الصيام».. لماذا طبق الفول من الأكلات الرسيمة فى رمضان؟

الفول
الفول

"اصحي يا نايم".. أيام قليلة ونسمع طبلة المسحراتي، معلنًا بقدوم أول أيام شهر رمضان، فوجبة السحور من الوجبات الضرورية من اجل مواصلة الصيام لأكثر من 14 ساعة يوميًا.

يقوي الصائم وينشطه فهو مصدر الطاقة للجسم خلال نهار رمضان، خاصةَ إذا كانت هذه الوجبة غنية بالنشويات البطيئة الامتصاص، وبذلك السحور يهوّن الصيام.

كما يساعد السحور في منع حدوث الإعياء والصداع أثناء نهار رمضان، إذ يقوم في المحافظة على مستوى السكر في الدم، وضبط وظائف الجسم.

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حكاية أول طبق فول مدمس:

الفول المدمس أكله شعبية مصرية في الأصل واتصدرت للسودان والشام والسعودية، كلمة فول هي كلمة مصرية قديمة ومدمس كلمة قبطية معناها المطمور المطبوخ تحت الأرض.

وفقًا لكتب التاريخ، الفول المدمس يمكن اعتباره الطبق الوطني عند المصريين وبيرجع تاريخه لآلاف السنين، فقد استخدم بعصرالقدماء المصريين.

يعتبر الفول أحد أهم الأطعمة المهمة في مصر القديمة وهو من أهم البقوليات التي عرفها الفراعنة المصريين، حيث كان يزرع بالقرب من مصر القديمة وخاصة مدينة منف الفرعونية.

اكتشف علماء المصريات بعض النقوش التي تحتوي على أطباق محملة بالفول، كما تم نحت ذلك على جدران المعابد حول الحاصلات الزراعية التي كان يتم تقديمها للآلهة المصرية القديمة ومنها زكائب الفول المصري القديم وهذا يعني أن الفول تراث مصري قديم توارثته الأجيال.

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فوائد تناول الفول في السحور:

البقوليات غنية بالبروتينات النباتية والألياف وفيتامينات "ب" والحديد وحمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والزنك، وفقًا لما ذكره خبراء التغذية بموقع «medlineplus».

تشبه البقوليات اللحوم في العناصر الغذائية، ولكنها تحتوي على مستويات منخفضة من الحديد ولا تحتوي على دهون مشبعة، كما أن نسبة البروتين العالية في البقوليات تجعلها خيارًا رائعًا بدلاً من اللحوم ومنتجات الألبان، وغالبًا ما يستبدل النباتيون البقوليات باللحوم.

تعتبر البقوليات مصدرًا كبيرًا للألياف وقد تساعدك على الانتظام في حركة الأمعاء، الأمر الذي يجعل الفول من الوجبات الرئيسية لسحور رمضان على مر العصور.

أشار الخبراء، إلى أن البقوليات مليئة بالعناصر الغذائية، حيث إنها منخفضة السعرات الحرارية، لكن الألياف والبروتينات تجعلك تشعر بالشبع، حيث يستخدم الجسم الكربوهيدرات في البقوليات ببطء، مما يوفر طاقة ثابتة للجسم والدماغ والجهاز العصبي.

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