الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الفول البلدى بـ38 جنيهًا.. أسعار البقوليات خلال التعاملات الصباحية اليوم

البقوليات
البقوليات

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا في الأسعار اليوم الخميس 16 مارس في الأسواق، والتي تعد من السلع التي يبحث الكثير من المواطنين عن أسعارها، نظرًا لأنها تمثل بديلًا نباتيًا للبروتين الحيواني لدي الكثير.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار البقوليات في الأسواق اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- أسعار البقوليات اليوم

- شهدت أسعار الفول البلدي عريض الحبة استقرارًا في الأسعار، ليسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية اليوم.

- بينما سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو، فيما بلغت المستوردة حوالي 49 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- شهدت أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة 35 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.

- سجل أسعار الحمص استقرارًا في الأسعار، اليوم، ليسجل سعره ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيل في المحلات التجارية.

-  أسعار العدس تتراوح ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- واستقر سعر السمسم اليوم خلال التعاملات الصباحية في المحلات التجارية، ليتراوح سعره ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم الخميس أسعار السمسم اليوم الخميس أسعار الفول والسمسم بالطن سعر طن السمسم المحلي سعر السمسم اليوم أسعار العدس

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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