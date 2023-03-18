مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 مارس 2023 فى محافظات مصر

يحرص آلاف المسلمين على تأدية جميع الصلوات الخمسة بوقتها الصحيح، وشغل بال الكثير معرفة مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 مارس 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، للالتزام بأداء الصلاة.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 18 مارس 2023 في محافظات مصر

وتعرض «الدستور» خدمات مواقيت الصلاة بمستوى محافظات الجمهورية طبق التوقيت المحلي في كل محافظة، اليوم السبت 18 مارس 2023.

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٢٩ م

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م

صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٤٢ ص

الشروق ٦:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٩ م

صلاة العَصر ٣:٣٤ م

صلاة المَغرب ٦:٠٩ م

صلاة العِشاء ٧:٢٧ م

مواعيد الصلاة في محافظة أسيوط

صلاة الفجْر ٤:٤١ ص

الشروق ٦:٠٦ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م

صلاة العَصر ٣:٣١ م

صلاة المَغرب ٦:٠٦ م

صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواعيد الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:٠٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٤ م

صلاة العَصر ٣:٣٠ م

صلاة المَغرب ٦:٠٤ م

صلاة العِشاء ٧:٢١ م

مواقيت الصلاة في محافظة إسماعيلية

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٦:٠٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٠ م

صلاة العَصر ٣:٢٥ م

صلاة المَغرب ٦:٠٠ م

صلاة العِشاء ٧:١٧ م

مواقيت الصلاة في مدينة شرم الشيخ

صلاة الفجْر ٤:٢٧ ص

الشروق ٥:٥٢ ص

صلاة الظُّهْر ١١:٥٢ ص

صلاة العَصر ٣:١٧ م

صلاة المَغرب ٥:٥٢ م

صلاة العِشاء ٧:٠٧ م

مواعيد الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:٠٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٠٢ م

صلاة العَصر ٣:٢٧ م

صلاة المَغرب ٦:٠٢ م

صلاة العِشاء ٧:١٧ م