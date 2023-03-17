زلزال بقوة 4.6 قرب سواحل تركيا 

أفاد مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي بحدوث هزة أرضية بقوة 4.6 على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا جنوب غربي مرسين، وذلك حسبما أفادت شبكة "العربية".

وضرب زلزال جديد، صباح الثلاثاء، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان، إن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة جوكسون في مدينة كهرمان مرعش عند الساعة 09:47 صباحا وعلى عمق 7 كم.

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت ثلاث زلازل، مدن ملاطية وهاتاي وأديامن جنوب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن زلزالًا بقوة 3.9 درجة ضرب منطقة بتاليغازي في مدينة ملاطية.

وأضافت الإدارة أن الزلزال الثاني ضرب منطقة سينسيك في مدينة أديامان ووقع بقوة 3.9 درجة عند الساعة 05:27 صباحا وعلى عمق 7.03 كم.

فيما ضرب الزلزال الثالث منطقة الحسافي مدينة هاتاي ووقع بقوة 3.7 درجة عند الساعة 08:16 صباحا وعلى عمق 10.63 كم.