رمال وعواصف.. حالة الطقس اليوم الجمعة 17-3-2023

توقع خبراء الارصاد الجوية، أن يسود الطقس الدافئ نهارًا على أغلب محافظات الجمهورية، ليكون الطقس دافئ مائل للحرارة على القاهرة، معتدل على السواحل الشمالية، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الارصاد الجوية، في بيان لها، أن يسود الطقس الدافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد يكون حارًّا، بينما يكون باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتزداد حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وذلك بسرعة تصل إلى 32 كم / س، ويكون الطقس غائمًا جزئيًّا، مع توقعات بتشكل فرص للأمطار الخفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبًا، ورياحًا نشطة بسرعة 36 كم / س، ويكون الطقس غائمًا جزئيًّا.

وتكون أمواج البحر المتوسط معتدلة وارتفاعها 1.5: 2 متر، والبحر الأحمر تكون أمواجه من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع 1: 1.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26

الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 24

6 أكتوبر الصغرى 13 والعظمى 26

بنها الصغرى 14 والعظمى 25

دمنهور الصغرى 14 والعظمى 24

كفر الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24

طنطا الصغرى 13 والعظمى 25

دمياط الصغرى 14 والعظمى 24

بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 26

السويس الصغرى 13 والعظمى 25

العريش الصغرى 11 والعظمى 23

رفح الصغرى 12 والعظمى 23

سانت كاترين الصغرى 06 والعظمى 17

الطور الصغرى 13 والعظمى 25

طابا الصغرى 14 والعظمى 23