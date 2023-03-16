حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة

يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض حالة الطقس غداً، لمعرفة آخر التطورات في حالة الجو، خاصة مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وتراوحت بين الحر الشديد و البرد في نهاية اليوم.

حالة الطقس غدًا الجمعة

نعرض لكم في هذا التقرير حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة المتوقعة كي تكونوا على استعداد تام عند خروجكم من المنزل.

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يظل استقرار الاحوال الجوية غدا الجمعة ويسود طقس دافىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وعلى الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

بيان درجات الحرارة غدا الجمعة

- القاهرة 25 - 12

- العاصمة الإدارية 26 - 11

- أكتوبر 26 - 12

- بنها 25 - 12

- دمنهور 25 - 12

- وادي النطرون 24 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 25 - 12

- الزقازيق 26 - 13

- شبين الكوم 26 - 12

- طنطا 25 - 12

- دمياط 23 - 12

- بورسعيد 24 - 13

- الإسماعيلية 26 - 11

- السويس 24 - 12

- العريش 25 - 10

- رفح 25 - 10

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 17 - 09

- كاترين 17 - 06

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 26 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 21 - 12

- سيوة 21 - 11

- رأس غارب 25 - 15

- الغردقة 26 - 16

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 26 - 14

- حلايب 24 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 26 - 11

- بني سويف 26 - 11

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 28 - 10

- سوهاج 28 - 11

- قنا 29 - 11

- الأقصر 30 - 12

- أسوان 31 - 12

- الوادي الجديد 30 - 12