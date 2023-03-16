الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-3-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

تستقر حالة الطقس اليوم الخميس على أغلب الأنحاء، حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي نشرته على صفحتها على فيس بوك، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على أغلب المحافظات، مع توقعات بتشكل أمطار خفيفة على بعض المحافظات، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 16-3-2023. 

حالة الطقس اليوم 

توقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مع تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، ليسود الطقس الدافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ليكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما ليلا فيسود الطقس البارد على أغلب الأنحاء.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتكون  فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة على  أقصى غرب البلاد على مطروح والسلوم، وهي أمطار غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، وباقي الأنحاء، تتلاشى عليها فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة الكبرى: العظمى 25- الصغرى 14

الوجه البحري:  العظمى 25- الصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 24- الصغرى 12

جنوب سيناء: العظمى 26- الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 26 - الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى  28 - الصغرى 14

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الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية الشبورة المائية امطار

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وائل لطفي

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