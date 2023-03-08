«الأرصاد» تكشف موعد بدء فصل الربيع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميًا، والذي من المقرر له أن ينتهي في الـ 20 مارس، ليبدأ فصل الربيع في الـ 21 من الشهر الجاري بدايًة مع عيد الأم.

وقالت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ويستمر فصل الربيع 3 شهور، ومن المقرر أن يبدأ فصل الصيف في الـ 21 من شهر يونيو، وبالتالي فهو بعيد جدًا، لذا أنصح الناس في الوقت الحالي بعد تخفيف ملابسهم، حتي لا يصابوا بنزلات البرد".

وأضافت: "فصل الربيع انتقالي بين الصيف والشتاء، وبالتالي يكون النصف الأول من الربيع يأخذ نفس سمات فصل الصيف وبالتالي تكون درجات الحرارة معتدلة، ومع النصف الثاني من الربيع تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع لأننا نكون قاربنا على فصل الصيف، خاصًة أننا في فصل الربيع نسجل أعلى درجة حرارة على مدار العام كله والتي تتجاوز أحيانًا لـ 45 درجة مئوية، لكننا لم نشعر بها مثل فصل الصيف، لأننا في فصل الربيع تنخفض نسب الرطوبة، على عكس فصل الصيف".

واختتمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية حديثها قائلًة: "الصيف لم يبدأ بعد، لكن هذه الفترة نشهد فيها بعض الموجات التي يوجد فيها بعض ارتفاع درجات الحرارة".