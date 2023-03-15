الأرصاد تحذر من تقلبات جوية.. وانتهاء الشتاء فى هذا الموعد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات جوية خلال الأيام الجارية، وذلك على الرغم من انتهاء فصل الشتاء رسم]صا يوم 20 مارس الجاري.

قالت دكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع علي فضائية سي بي سي، إن فصل الشتاء ينتهى رسميا فى 20 مارس ومع قرب الانتهاء منه تزيد التقلبات الجوية.

وأكدت منار غانمأن هناك تقلبات جوية شديدة ومنخفض جوي، وانخفاض الرؤية بشكل كبير، لافتة إلى أن هناك بعض المحافظات التى شهدت سمائها الرعد والبرق والأمطار المتفاوتة الشدة والرعدية، والسواحل الغربية، شمال وجه بحري.