مد إدراج جماعة الإخوان و5 سيدات على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية القاضيين عصام على أبو العلا، محمود محمد زيدان، وبحضور حسين عامر، رئيس النيابة، وممدوح عبد الرشيد، أمين السر، مد إدراج جماعة الإخوان على القوائم الإرهابية لمدة 5 سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة الجنايات في طلب الإدراج رقم 2 لسنة 2023، بإدراج إرهابيين في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب، وهم المتهمون محمد عبد المقصود محمد عقیقی، جمال عبد الهادي محمد مسعود، محمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد نصر، هشام زکي المهدي يوسف خفاجة، محمد على عبد الرءوف على أبو سعدة، مصطفى مصطفى مصطفى فتحي فرج الشرشابي، وشهاب شهاب الدين عبد الهادي البدرى، ونسرین محمد الإمام، وهاجر عبد الفتاح، ووسام أحمد أحمد حميدة، وسوسن زكريا، ورقی کامل محمد بلال على قائمة الإرهابيين.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن الإدراج بقائمة الإرهابيين يكون لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب- بقوة القانون- على النشر وطوال مدته من آثار.