موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 من المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

من المقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، في الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "بينتو فيامارين".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي

ستُذاع مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بالإضافة إلى قناة Sport TV1 Portugal.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لمواصلة نغمة الانتصارات الأوروبية وتكرار سيناريو الفوز على ريال بيتيس، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، يوم الخميس الماضي، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1.

في المقابل، يرغب فريق ريال بيتيس، تحت قيادة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا والثأر من مانشستر يونايتد، والقيام بريمونتادا قوية في محاولة للتأهل للدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

مشوار مانشستر يونايتد وريال بيتيس في الدوري الأوروبي

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تعادل مع برشلونة بنتيجة 2-2 في مباراة ذهاب دور خروج المغلوب، قبل أن يفوز الشياطين الحمر على البارسا بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب.

بينما تأهل فريق ريال بيتيس إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة في المسابقة برصيد 16 نقطة، جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد.