ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد سباعية مانشستر سيتى فى مرمى لايبزيج

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة متابعو مباريات الشامبيوزليج، عن ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباراة مانشستر سيتي ولايبزبج بنتيجة 7-0 لصالح الفريق السماوي.

وتصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعدما نجح في تسجيل 5 أهداف دفعة واحدة في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد لايبزيج في المباراة التى جمعت الفريقين مساء امس الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بسباعية نظيفة، علما بأن نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ألمانيا قبل أسبوعين.

ونجح هالاند في خطف صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا من النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف ليفربول والذي يحتل المرتبة الثانية برصيد 8 أهداف.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10 أهداف محمد صلاح - ليفربول - 8 أهداف كيليان مبابى - باريس - 7 أهداف فينيسيوس جونيور - الريال - 6 أهداف جواو ماريو - بنفيكا - 6 أهداف مهدي طارمي - بورتو - 5 أهداف

ويلتقي ليفربول، مساء الغد، مع ريال مدريد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور الـ16.

ووفقًا لـ شبكة «أوبتا» العالمية، فإن هالاند سجل 33 هدفًا في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى ذلك الإنجاز في مباريات أقل من أي لاعب آخر، بعدما خاض 25 مباراة.

وأوضحت كذلك أن هالاند يُعد أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث يبلغ من العمر 22 عامًا و236 يومًا.