بيلد: مان يونايتد ينافس باريس سان جيرمان على ضم كولو مواني

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في منافسة على ضم الفرنسي راندال كولو مواني، لاعب فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

راندال كولو مواني، يلعب ضمن صفوف فريق أينتراخت فرانكفورت منذ انضمامه من فريق نانت الفرنسي في صيف عام 2022.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد للدخول في منافسة قوية مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ضم كولو مواني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بيلد إلى أن إدارة يونايتد مستعدة لتقديم عرض تاريخي لضم كولو مواني لصفوف الفريق مقابل 105 مليون جنيه استرليني.

ولعب كولو 34 مباراة وسجل 16 هدفًا وصنع 14 لزملائه في أينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري.

مانشستر يونايتد يخطط للدخول في تحدٍ مباشر على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، في الموسم المقبل، وتعتقد أن إدارة النادي أن كولو مواني سيكون لاعبًا محوريًا في تلك الخطط.

وبدأ كولو مواني مسيرته الاحترافية مع نادي تورسي الفرنسي، وانتقل لشباب فريق نانت تحت 19 عامًا في ديسمبر 2015، ثم صعد لفريق الرديف بالنادي في صيف 2016، وفي العام التالي انتقل للفريق الأول.

وخرج كولو مواني لصفوف فريق نادي بولون بفرنسا في صيف 2019 على سبيل الإعارة، وعاد للفريق في صيف 2020 ولعب موسمين مع الفريق قبل الانتقال لأينتراخت فرانكفورت في صفقة انتقال حر.

ولعب كولو مواني 175 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وسجل 55 هدفًا وصنع 39 لزملائه في الفريق.

ومثل كولو مواني المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا وتحت 23 عامًا والمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى المنتخب الأول، ولعب 5 مباريات بقميص منتخب فرنسا الأول، وسجل هدفًا وصنع مثله، وشارك في بطولة كأس العالم، قطر 2022.