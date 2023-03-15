خماسية هالاند تقود مانشستر سيتى لاكتساح لايبزيج بسباعية والتأهل لربع نهائى الأبطال

قاد النرويجي إيرلينج هالاند، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصار كاسح على لايبزيج الألماني بسبعة أهداف دون مقابل، في إياب دور الـ 16 لبطولة.

وتقدم هالاند لمانشستر سيتي بهدف أول في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة 24 بضربة رأسية من متابعة لتسديدة كيفن دي بروين التي ارتطمت بالعارضة.

وعاد هالاند ليوقع على “الهاتريك” الخاص به في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من متابعة لرأسية روبين دياز التي ارتطمت بالقائم الأيمن.

وصار هالاند أسرع لاعب يسجل 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك الإنجاز بعد 25 مباراة فقط في المسابقة القارية، متفوقًا على الهولندي رود فان نيستلروي، الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعد 34 مباراة.

كما أصبح هالاند أصغر لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف أيضًا بعمر 22 عامًا و236 يومًا، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 30 هدفًا عند بلوغه 23 عامًا و131 يومًا.

وأحرز الألماني إلكاي جوندوجان الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 49 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ووقع هالاند على “السوبر هاتريك” الخاص به، بهدف في الدقيقة 54، أعقبه بهدف خامس له وسادس لفريقه في الدقيقة 57.

واختتم البلجيكي كيفن دي بروين مهرجان الأهداف لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 92.

أصبح هالاند ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا، بعد ليونيل ميسي مع برشلونة ضد باير ليفركوزن في مارس 2012، والبرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دونيتسك الأوكراني. ضد باتي بوريسوف في أكتوبر 2014

وأصبح هالاند أكثر لاعب يُسجل أهدافًا لـ مانشستر سيتي في موسم واحد بتاريخ النادي، برصيد 39 هدفًا، متفوقًا على تومي جونسون الذي سجل 38 هدفًا في موسم 1928-1929.

هالاند ارتقى لصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 10 أهداف، متفوقًا على محمد صلاح الذي سجل 8 أهداف.

وصعد هالاند للمركز الـ 23 في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ برصيد 33 هدفًا، متفوقًا على آرين روبين وواين روني وصامويل إيتو وكاكا وديفيد تريزيجيه وأنطوان جريزمان.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ريد بول أرينا معقل فريق لايبزيج، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثلهما.