الرئيس التونسى: لا تسامح مع المتآمرين على أمن المجتمع

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن "التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطرا عن التآمر على أمن الدولة" مؤكدا أنه لا تسامح مع من يسعى إلى المساس به.

جاء ذلك خلال اجتماع بين سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وتطرق الاجتماع إلى "مسألة التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وأنه لا تسامح مع من يسعى بكل الطرق إلى تجويع الشعب لتأجيج الأوضاع الاجتماعية".

ومع اقتراب شهر رمضان تشهد الأسواق في تونس شحا في بعض المواد الغذائية الأساسية وغيابا لبعضها في ظل وضع اقتصادي صعب.

وأشار سعيد إلى أن "التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطرا عن التآمر على أمن الدولة، فكلاهما جزء من الأمن القومي ولا مجال لأن يفلت من الجزاء كل من يسعى إلى المساس به".

كما دعا الرئيس التونسي إلى "مضاعفة المجهودات للقضاء على مروّجي المخدرات على وجه الخصوص لأن الغاية من الترويج ليست الربح المادي فقط بل أيضا ضرب المجتمع وتفكيكه".

وأكد ضرورة "تسيير دوريات أمنية مستمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية التلاميذ في محيطهم المدرسي".

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن انتشار لظاهرة ترويج المخدرات في الوسط المدرسي، كما شددت وزارة الداخلية مرارا على مضاعفة جهودها في ملاحقة مروجي المخدرات عامة وداخل المدارس والمعاهد خاصة.