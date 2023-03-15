الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدير «مخلفات المنيا»: 3 مدافن صحية تدخل حيز التنفيذ قريبًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد محمود علي، مدير إدارة المخلفات بمحافظة المنيا، أن مشروع مصنع تدوير المخلفات الذي تم افتتاحه كأحد المشروعات الرئاسية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية على مستوى الجمهورية لتدوير المخلفات والاستفادة منها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصنع تدوير المخلفات لن يكون الأخير حيث من المقرر عمل 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة في المنيا تستقبل المخلفات من الكثير من الأماكن، مؤكدا أن هذه المشروعات فقط في قطاع النظافة.

وتابع: "هذا المشروع سينقل محافظة المنيا نقلة أخرى في مجال عملية التخلص من المخلفات، والوحدات المحلية هي اللي تتولى عملية الجمع والنقل بالتنسيق مع بعض القطاعات الصغيرة ويخطط لها مستقبلا بشكل آخر".

مواد متعلقة

الزراعة: 75 مليار جنيه لدعم إنتاج الأسمدة.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى قريبًا

سمير فرج: اعتراض روسيا لطائرة أمريكية مسيرة «تحرش عسكرى»

خبير: تعظيم دور الزراعة يوفر العملة الصعب ويقلص حجم الاستيراد

زلزال متوقع خلال 72 ساعة.. رئيس حزب البيئة العالمى يكشف الحقيقة

نقيب الزراعيين: افتتاح 100 ألف صوبة زراعية قريبًا

كيف يسهم مجمع الأسمدة الأزوتية فى زيادة رقعة الأراضى المستصلحة؟

الزراعة: مجمع الأسمدة الأزوتية يسهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

كيف نجت مصر من أزمة الأسمدة العالمية؟.. خبير زراعى يوضح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

غدًا.. الحكم على عاطل بتهمة قتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالهرم

إصابة 16 شخصًا فى حادث سير بـ6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى!

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»