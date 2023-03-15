مدير «مخلفات المنيا»: 3 مدافن صحية تدخل حيز التنفيذ قريبًا

أكد محمود علي، مدير إدارة المخلفات بمحافظة المنيا، أن مشروع مصنع تدوير المخلفات الذي تم افتتاحه كأحد المشروعات الرئاسية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية على مستوى الجمهورية لتدوير المخلفات والاستفادة منها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصنع تدوير المخلفات لن يكون الأخير حيث من المقرر عمل 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة في المنيا تستقبل المخلفات من الكثير من الأماكن، مؤكدا أن هذه المشروعات فقط في قطاع النظافة.

وتابع: "هذا المشروع سينقل محافظة المنيا نقلة أخرى في مجال عملية التخلص من المخلفات، والوحدات المحلية هي اللي تتولى عملية الجمع والنقل بالتنسيق مع بعض القطاعات الصغيرة ويخطط لها مستقبلا بشكل آخر".