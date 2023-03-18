السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الروم الأرثوذكس» يحتفلون بمرور 22 عاما على سيامة الأنبا نيقولا أنطونيو

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم السبت، بمرور 22 عامًا على السيامة الأسقفية للأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية.

وقال الأنبا نيقولا في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن في هذا العام 2023 يمر إثنين وعشرون عامًا على الرسامة الأسقفية لي، ففي يوم 18 مارس من عام 2001 تمت الرسامة الأسقفية بيد مثلث الرحمات بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة بحضور السفير اليوناني والقنصل اليوناني في مصر وقنصل قبرص في مصر وممثلين عن الكنائس في مصر.

وفي يوم 23 مارس من نفس العام، في يوم ميلادي تم التجليس متروبوليتًا على إبراشية إرموبوليس بيد مثلث الرحمات بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا بتروس السابع أيضًا في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمقر الإبراشية في مدينة طنطا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

صن داونز يعيد الأهلى لدورى الأبطال بالتعادل مع الهلال السودانى 1/1

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2023 وموعد صرف الزيادة المقررة

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدرات فى العجوزة

سفير كوريا الجنوبية يزور جنوب سيناء لتقوية التبادلات الشعبية

وزير التموين: تعاقدنا على 25 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة

متحف ملوى يحتفل بالعيد القومى لمحافظة المنيا بمعرض عن الفِلاحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا