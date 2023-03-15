الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023| محمد عبدالرحمن يكشف كواليس «كشف مستعجل»

مسلسل كشف مستعجل
مسلسل كشف مستعجل

كشف النجم  محمد عبد الرحمن توتا عن صور من كواليس مسلسله كشف مستعجل والذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2023، والمقرر عرضه على قناة dmc ومنصة Watch It.

كواليس مسلسل كشف مستعجل

وتكشف الصور عن كواليس ممتعة أثناء تقديمه لشخصية الدكتور النفسي والعصبي سهام عز الرجال، بجانب صورًا تجمعه مع النجم مصطفى خاطر، وأخرى أثناء تحضيراته للعمل.

كشف مستعجل 
كشف مستعجل 

عدد حلقات مسلسل كشف مستعجل

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

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كشف مستعجل 

كما انتهى النجم محمد عبد الرحمن من تصوير فيلمه "البطة الصفرا" المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

أبطال كشف مستعجل

وبجانب محمد عبد الرحمن يشارك في بطولة الفيلم النجوم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وكان قد شارك النجم محمد عبد الرحمن في موسم الرياض بمسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما احتل فيلمه الخطة العايمة تريند مصر على منصة نتفلكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة تريند منصة شاهد vip.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب. 

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