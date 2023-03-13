رمضان 2023.. ‎ WATCH ‎ITتطرح 11 بوستر منفردًا لأبطال «كشف مستعجل» (صور)

طرحت منصة ‎ WATCH ‎ITالبوسترات الرسمية لمسلسل "كشف مستعجل" الذي تعرضه حصريا ويقوم ببطولة العمل النجوم، ‏مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، إضافة ‏للفنانين ‏محمد لطفي ومحمد ‏علي رزق، وبمشاركة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين.

ويقدم مصطفى خاطر، خلال المسلسل، شخصية طبيب نفسي يدعى يوسف، وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، يقول في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تمامًا لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية يوسف العديد من التحولات الدرامية والنفسية في إطار كوميدي اجتماعي".

كشف محمد عبدالرحمن عن شخصيته في مسلسل كشف مستعجل، موضحا ‏أنه ‏‏يلعب شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال في تصريحات صحفية:"مبدئيًا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدًا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولًا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها".‏

تقدم هنادي مهنا شخصية ممثلة مغمورة تدعى "عاليا"، ضمن أحداث المسلسل، والتي تحمل عدة مفاجآت للجمهور، من خلال تحولات الشخصية ‏بتسلسل أحداث المسلسل.‏

يعرض ‏مسلسل "كشف مستعجل" عبر منصة ‏‎ WATCH ‎IT ‎حصريا، ضمن موسم دراما رمضان ‏‏2023، ويعد أول انتاجاتها الأصلية في موسم دراما رمضان بمشاركة المنتج كريم أبوذكري.

ولاقى البرومو الذي تم طرحه إشادات واسعة فور طرحه وحقق ما يزيد على ٥٠ ألف مشاهدة في الساعات الأولى من طرحه، كما بدأت ملامح الأحداث تظهر من خلال المشاهد التي احتواها البرومو، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات، وينتمي المسلسل لدراما الـ ١٥ حلقة.

أبطال كشف مستعجل

أبطال كشف مستعجل

أبطال كشف مستعجل

أبطال كشف مستعجل

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