الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«خُطف نجله وقُتل الآخر».. تفاصيل قصة مسلسل «جعفر العمدة»

جعفر العمدة
جعفر العمدة

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة"، الذي سيعرض في رمضان المقبل، وهو من قصته وإخراجه ويقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

قصة المسلسل 

وقال خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن قصة مسلسل "جعفر العمدة"، تتلخص في أن جعفر العمدة كانت إحدى زوجاته تلد بالمسشتفى وزوجته الأخرى حامل. 

وأضاف، أنه بعد ولادة زوجته فإن طفله يُخطف من المستشفى، وزوجته الثانية ترى ذلك وعندما تحاول الإبلاغ يقوم الخاطفين بالاعتداء عليها وتفقد جنينها هي الأخرى، وهذا ما سيتم عرضه بالحلقة الأولى.

وتابع، أن جعفر العمدة، رغم زيجاته المتعددة يرفض تكرار تجربة الإنجاب مرة أخرى حتى لا يعيش هذا الألم ويظل طوال حلقات المسلسل يعيش غصة وألم نجله المفقود وهل هو ما زال على قيد الحياة أو توفى، خاصة أنه لا يعلم الجاني.

وأكد محمد سامي، أن السيناريو الجاهز أفضل له من أن يقوم هو بكتابة السيناريو، ولكن في الوقت الحالي فإنه لا يجد سيناريو مكتوب بشكل كامل وهو من النوعية التي تحب قراءة القصة من البداية للنهاية.

محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة خطف زيجاته المتعددة محمد سامي قصة المسلسل

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وائل لطفي

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