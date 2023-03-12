مسلسلات رمضان 2023.. تفاصيل شخصيات «كشف مستعجل» على «WATCH IT»

أطلقت منصة “watch it” الرقمية قبل قليل البوستر الرسمي لمسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم، ‏مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، بالإضافة ‏للفنانين ‏محمد لطفي ومحمد ‏علي رزق، وبمشاركة الفنانة القديرة هناء الشوربجي وعزت زين والمقرر عرضه عبر المنصة حصريا خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم في عمل كوميدي من 15 حلقة، وعلى صدر البوستر تجمع كل نجوم العمل بعد سلسلة من البوسترات الفردية التي أطلقتها المنصة خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى البرومو الرسمي للعمل الذي أطلق أمس وحقق انتشارًا كبيرًا.

مسلسلات رمضان 2023 مسلسل كشف مستعجل

مسلسلات رمضان 2023.. يقدم مصطفى خاطر خلال المسلسل شخصية طبيب نفسي يدعى "يوسف"، وأبدى خاطر سعادته بالمشاركة في بطولة العمل، يقول في تصريحات صحفية: "أقدم شخصية جديدة تمامًا لم أقدمها من قبل، إذ تحمل شخصية يوسف العديد من التحولات الدرامية والنفسية في إطار كوميدي اجتماعي".

كشف محمد عبدالرحمن عن شخصيته في مسلسل كشف مستعجل، موضحا ‏أنه ‏‏يلعب شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال في تصريحات صحفية: "مبدأيًا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدًا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولًا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها".‏

تقدم هنادي مهنا شخصية ممثلة مغمورة تدعى "عاليا"، ضمن أحداث المسلسل، والتي تحمل عدة مفاجآت للجمهور، من خلال تحولات الشخصية ‏بتسلسل أحداث المسلسل.‏



مسلسلات رمضان 2023

أطلقت منصة WATCH IT البرومو الترويجي الأول لمسلسل “كشف مستعجل”، أحدث إنتاجاتها الأصلية، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن.

ويقدم مصطفى خاطر شخصية “سيف”، الذى يذهب للدكتور «سهام» الطبيب النفسى، الذى يقدم بطولته الفنان محمد عبدالرحمن، ومن ثم يدخلان لعالم من الكوميديا.

تفاصيل احداث مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث مسلسل “كشف مستعجل” في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

مسلسل "كشف مستعجل" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن توتا وهنادي مهنا وليلى عز العرب ومحمد لطفي وإلهام وجدى وإيمي طلعت زكريا، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

المسلسل الجديد هو العمل الأصلي الأول للمنصة خلال الموسم الدرامي الرمضاني وتنافس به بقوة خلال رمضان بالإضافة إلى مسلسل الأطفال الذي يقدم بشكل حصري أيضًا عبر المنصة وهو مسلسل “ديسكفري” كما يعرض على المنصة أيضًا وبشكل حصري حلال رمضان القادم الموسم الثاني من برنامج “شيف بالبيت” بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل العام الماضي وحقق مشاهدات عالية.