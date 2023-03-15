الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الباز يوجه رسالة للصحفيين قبل الانتخابات: المهنة فى ورطة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة للزملاء الصحفيين، مع قرب موعد الانتخابات، والمقرر يوم الجمعة القادمة الموافق 17 من مارس.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا نختار الأصلح للنقابة والمهنة، الذي يطلع بينا للأمام، ولديه طرح عملي وتصور لكيف تنهض النقابة، لأن المهنة في ورطة، والنقابة في ورطة، وهذا الوضع يحتاج من الجميع أن يعمل".

وتساءل الباز: "هل النقابة لها دور في تدريب الصحفيين؟ والنهوض بهم، هل النقابة لها دور في تثقيف الصحفيين، وتقديم كتب ووسائط تساعدهم على ذلك؟".

ولفت الباز، إلى أن تيار اليسار، أثبتت التجربة أنه غير قادر على التصدي للمشاكل الحقيقية فيما يتعلق بمرتبات الصحفيين ودخولهم، مردفا: "جوهر العمل النقابي، توفير خدمات لأعضاء النقابة بأسعار مناسبة، لكن أصحاب الرأي بدأوا يسخروا من الأعضاء الذسين وفروا كمامات وكحول أثناء الجائحة، رغم أنه جوهر عمل النقابة".

 

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