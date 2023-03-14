الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الباز: «لولا مشروعات الدولة لمرينا بمجاعة وكارثة حقيقية» (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

تحدث الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن أسباب عدم شعور المواطنين بجهود الإصلاح في الدولة أو حجم الإنجازات على الأرض.

 

وكشف خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن 3 أسباب وراء عدم شعور المواطن بالإصلاح، السبب الأول يرجع لمجموعة أسباب أكبر من قدرات الدولة تؤدي للأزمة الاقتصادية، مثل تبعيات جائحة كورونا وتبعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على النمو الاقتصادي.

 

 

ولفت إلى أن السبب الثاني وهو الأهم، أنه بالرغم من توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطرح شركات الدولة للقطاع الخاص، وعمل وثيقة ملكية الدولة للتسهيل للقطاع الخاص المشاركة في الإنتاج، إلا أن دولاب العمل الحكومي لا يسير بنفس سرعة الرئيس السيسي.

وأردف الباز: "الدولة العميقة في مصر تحميها من أن تسقط، لكنها تقف عائق أمام انطلاقها، وفي 2011 لو البلد هشة وليس فيها جهاز إداري ضخم ودولة عميقة، كانت سقطت".

 

وتابع: "التحديث في مصر مرتبط بشخصية وعقل الرئيس، هو من يدفع البلد للأمام، لكن التقدم فيه بطء يعود للظرف الاقتصادي، ولطريقة الأداء".

 

أما السبب الثالث، فهو التشويه الذي يحدث لأي إنجاز، وقال الباز: "التشويه والشائعات تخلي المواطن لا يشعر بالإنجاز، حتى هذه اللحظة يشككون في قناة السويس رغم ارتفاع دخلها وعدد السفن".

 

وختم الباز: "هذه المشروعات التي نفذتها الدولة لو متعملتش كنا مرينا بمجاعة، الوضع مستقر الآن بفضل ما تم الفترة اللي فاتت، وإلا كانت الكارثة بقت كارثتين". 

 

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