الباز: التفريط فى أمن البلد خيانة لدماء الشهداء ويقتصوا مننا يوم القيامة

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشكر للشئون المعنوية للقوات المسلحة، وكل من أشرف على احتفالية الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل سنة في يوم الشهيد بنكتشف اد ايه الشعب عظيم، أم قالت قدمت شهيدين ومستعدة أقدم نفسي، وبلال ابن الشهيد قال أكمل مسيرتك".

وأردف: "الناس دي صادقة جدًا، ددفعوا من حياة أولادهم، والتفريط في أمن البلد أكبر خيانة لدماء الشهداء، أي تهاون في أمن واستقرار البلد نبقى بنخون الشهداء، وقدام ربنا الشهداء يحاسبونا وياخدوا حقهم مننا لو فرطنا في أمن واستقرار البلد لأنهم دفعوا دمهم ثمن لهذا الاستقرار".

واختتم الباز: "مصر قدر عليها أن تظل مستيقظة ومنتبهة طوال الوقت، ولو غمض لك عين المتربصين كثير".