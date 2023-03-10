الجمعة 10 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز يكشف دلالات حضور الرئيس السيسى نهائى «كابيتانو مصر»

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المباراة النهائية لمواهب "كابيتانو مصر"، قائلًا: "حضور الرئيس المباراة النهائية برنامج كابتيانو، لفتة طيبة جدًا".

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن برنامج الذي أطلقته المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كان بمثابة كشاف للمواهب في كل المحافظات، وثبت أن البلد لا تقف عن ضخ المواهب".

وأردف: "حضور الرئيس للنهائي حمل عدة إشارات منها التقدير لمؤمن زكريا وهو من الموهوبين، وقدر ألا يستكمل مسيرته بسبب محنته، وجلوسه بجانب الرئيس إشارة إلى أن البلد تقدر أولادها اللي بيشتغلوا، تفاصيل صغيرة بتقول البلد كبيرة وعظيم".

ووجه الباز، الشكر للشركة المتحدة، قائلًا: "محتاجين برامج كثيرة من هذا النوع لاكتشاف المواهب، وتشجيعهم، البلد لا تكف عن إنجاب الموهوبين والمبدعين".

 

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