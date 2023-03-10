قبل المباراة النهائية.. جولة وفطار فول وطعمية لمواهب «كابيتانو مصر»

حرص برنامج "كابيتانو مصر" على تقديم فقرة ترفيهية للمواهب قبل المباراة النهائية.

وكانت الفقرة بصحبة إليسا يانكون، في شوارع مصر القديمة، وخاصة شارع المعز لدين الله الفاطمي، وتناول اللاعبون فطار من الفول والطعمية والباذنجان.

ودارت سلسة من الفقرات المسلية والتقاط الصور التذكارية.

كابيتانو مصر

وبدأت فعاليات حلقة جديدة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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