وزير الشباب والرياضة يلتقى نائب رئيس الاتحاد الدولى الاسكواش

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن كريم درويش نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بأبطال رياضة الاسكواش على مستوى الناشئين والكبار، وآليات تقديم كافة أنواع الدعم لهم بما يضمن استمرارية ريادة مصر لرياضة الاسكواش على الصعيد العالمي.

وخلال الاجتماع تواصل الدكتور أشرف صبحي هاتفيا مع رئيس منظمة المحترفين الدولية للاسكواش ليناني Lenane، من أجل البطل المصري مصطفى عسل، بعد نجاحه في تصدر التصنيف العالمي للعبة خلال الشهرين السابقين، وأهمية تنظيم بطولات المحترفين للاسكواش التي تشرف عليها منظمة المحترفين بجمهورية مصر العربية.



ويأتي هذا الاجتماع مع الكابتن كريم درويش، لدعم الأبطال المصريين بشكل مستمر، وتذليل كافة التحديات التي قد تواجههم على الصعيد المحلي والدولي.