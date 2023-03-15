الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تعرف على القصة الكاملة لحادث المسيرة الأمريكية

طائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية

أعلنت القيادة الأمريكية عن اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيرة تستخدم لاغراض تجسسية من نوع ريبر تابعة له، فوق البحر الأسود أمريكية فوق المياه الدولية.  
 

ومنذ بدأ الحرب الروسية الاوكرانية في فبراير عام 2022، ويتابع حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية المنطقة بتركيز تمهيداً للتهديدات الروسية كرد فعل على المساعدات الغربية لاوكرانيا. 
 

واستدعت وزارة الخارجية الأمريكية، السفير الروسي لدى واشنطن إثر حادث تصادم مقاتلة روسية وطائرة استطلاع تجسس مسيرة أمريكية حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس.


البنتاجون اعتراض المقاتلات الروسية

بداية من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الثلاثاء، أن هناك حادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية.
 

وقال البنتاجون إنهم أسقطوا طائرتهم المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية، وأكد أيضًا أن الطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود.
 

وأضاف البنتاجون، أن المقاتلات الروسية ألقت وقودها أمام المسيرة الأميركية، مشيرة الى انه تم الاضطرار لانزال المسيرة الأمريكية في البحر الأسود بسبب الوضع خلال الحادث. 
 

وتابع بيان البنتاجون، لن نفصح عن مهمة المسيرة فوق البحر الأسود وعما إذا كانت مسلحة أم لا، كما أن المقاتلة الروسية اقتربت جدا من مسيرة المقاتلة وشكلت خطرا كبيرا عليها، حيث أن المقاتلات الروسية ألقت وقودها أمام المسيرة الأميركية فوق البحر الأسود. 
 

وسبق، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية،  الثلاثاء، رصد طائرة مسيرة أمريكية صباح اليوم بالقرب من شبه جزيرة القرم.

 

البيت الأبيض : بايدن يعلم بالاصطدام

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البنتاجون: المقاتلات الروسية ألقت وقودها أمام المسيرة الأميركية

من جانبه، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، على علم باصطدام المقاتلة الروسية والمسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود.
 

وأكد البيت الأبيض أن اعتراض المقاتلة الروسية للمسيرة الأمريكية كان غير آمن وغير احترافي، مشددا على إبلاغهم المسؤولين الروس بالمخاوف بعد حادث اصطدام المسيرة الأمريكي.
 

وذكر أن المسيرة الأمريكية لم تشكل أي تهديد وكانت تقوم بمهمة في الأجواء الدولية، مؤكدا: "سنواصل خدمة مصالح الأمن القومي الأمريكي في البحر الأسود".

رد روسي متزامن

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة المسيرة الأمريكية حلقت باتجاه حدود روسيا وأغلقت جهاز الاتصال، موضحة أن الطيارين الحربيين الروس لم يستخدموا الأسلحة ضدها.
 

وأوضحت أن الطائرة المسيرة الأمريكية فقدت السيطرة من تلقاء نفسها ثم ارتطمت بالماء. 
 

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد طائرة مسيرة أمريكية صباح أمس بالقرب من شبه جزيرة القرم.

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موسكو: الطائرة المسيرة الأمريكية حلقت باتجاه حدود روسيا

11 طائرة مسيرة أمريكا موسكو البنتاجون الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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