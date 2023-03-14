الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: الطائرة المسيرة الأمريكية حلقت باتجاه حدود روسيا

طائرة
طائرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، رصد طائرة مسيرة أمريكية صباح اليوم بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الطائرة المسيرة الأمريكية حلقت باتجاه حدود روسيا وأغلقت جهاز الاتصال، موضحة أن الطيارين الحربيين الروس لم يستخدموا الأسلحة ضدها.

وأوضحت أن الطائرة المسيرة الأمريكية فقدت السيطرة من تلقاء نفسها ثم ارتطمت بالماء.

تفاصيل اصطدام مقاتلة روسية ومسيرة أمريكية 

وسبق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، أن هناك حادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية.

وقال البنتاجون إنهم أسقطوا طائرتهم المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية، وأكد أيضًا أن الطائرات الروسية تنفذ أعمالا عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود.

من جانبه، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، على علم باصطدام المقاتلة الروسية والمسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود.

وأكد البيت الأبيض أن اعتراض المقاتلة الروسية للمسيرة الأمريكية كان غير آمن وغير احترافي، مشددا على إبلاغهم المسؤولين الروس بالمخاوف بعد حادث اصطدام المسيرة الأمريكي.

وذكر أن المسيرة الأمريكية لم تشكل أي تهديد وكانت تقوم بمهمة في الأجواء الدولية، مؤكدا: "سنواصل خدمة مصالح الأمن القومي الأمريكي في البحر الأسود".

روسيا 11 طائرة مسيرة أمريكا تصعيد الروس ​​وزارة الدفاع الروسية​​

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وائل لطفي

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